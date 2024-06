Comentarista bate boca em transmissão e coloca cargo à disposição

Corinthians e São Paulo empataram em 2 a 2 na Neo Química Arena (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Publicada em 18/06/2024 - 16:58 • São Paulo (SP)

O comentarista Ronaldo Giovaneli, da Rádio Bandeirantes, bateu boca durante a transmissão do empate em 2 a 2 entre Corinthians e São Paulo, na Neo Química Arena, no domingo (16), e chegou a colocar o cargo à disposição. A informação foi publicada pelo "UOL".

O ex-goleiro do Timão se incomodou após o repórter Pedro Ramiro citar o andamento das investigações envolvendo a Vai de Bet. Antes do jogo começar, Ronaldo criticou a bancada por falar apenas das dívidas do Corinthians e disse que os jornalistas deveriam citar também as questões financeiras do Tricolor.

- E vem cá, não vai falar nada que o São Paulo deve para o Rogério Ceni, para o Dorival? Só vai falar mal do Corinthians, é? É isso? Fala das dívidas… É só o Corinthians? Fala aí! A chamada aqui hoje foi falando da dívida do Corinthians. Do São Paulo, foi falando do time. Tem que ser igual. Eu penso assim. O certo é fazer uma abertura igual. Tem que falar das dívidas dos dois clubes. A abertura aqui já é diferente para cima do Corinthians - afirmou Ronaldo Giovaneli.

O comentarista Claudio Zaidan respondeu ao ex-goleiro.

- O repórter trouxe a informação que ele acha relevante. É obrigação dele, e fez muito bem o trabalho dele. Tem que trazer as coisas boas e as ruins. O repórter que cobre o Corinthians não tem que falar do São Paulo.

Após o jogo, o debate seguiu, e Ronaldo chegou a colocar o cargo à disposição da diretoria da rádio Bandeirantes.

- Só me desculpa pela intensidade no começo do jogo, porque fala-se do Corinthians, do lado ruim, só que tem que falar do São Paulo também. Se você quer colocar no começo de uma jornada que o Corinthians deve, acho que o máximo que você tem que fazer é colocar que o outro lado também está devendo. Parece que só o Corinthians deve - disse Ronaldo, acrescentando:

- Eu me senti desconfortável para fazer o jogo. Achei que ia fazer o jogo. Eu fico à disposição da diretoria. Eu estou aqui como torcedor também. Eu tenho uma análise de que eu faço dentro de campo. A minha visão é outra de futebol.

O coordenador de esportes da Band, Ricardo Capriotti, afirmou que a rádio tem "obrigação de levar todas as informações para o ouvinte", mas deixou Ronaldo livre para emitir suas opiniões.