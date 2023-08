A cena curiosa aconteceu na última sexta-feira (4), e foi fundamental para assegurar a classificação do time mexicano às oitavas de final da League`s Cup, competição entre clubes da América do Norte. Com bola rolando, o Tigres empatou em 1 a 1 com os Whitecaps, do Canadá. Nas penalidades, a equipe de Guzmán venceu por 5 a 3.