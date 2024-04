Vidente indica como será o Brasileirão do Vasco e aponta principal problema do time

Vegetti e Payet são as principais armas do Vasco para 2024 (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Após quase um mês sem entrar em campo, o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo (14), contra o Grêmio, em São Januário. O vidente Maurício, do canal "Fanátticos", projetou como será o desempenho do Cruzmaltino na sequência da temporada.

De acordo com Maurício, o Vasco terá um Brasileirão de "correção de situações do ano passado". O vidente apontou um empecilho, ligado ao técnico Ramón Díaz, mas cravou que o Cruzmaltino terá um 2024 melhor que 2023. O vidente, contudo, descartou a possibilidade de título.

Maurício, que soma quase 100 mil inscritos no Youtube, cravou o título do Fluminense contra o Boca Juniors, na final da última Libertadores. Em 2023, o Cruzmaltino passou boa parte do Brasileirão na zona de rebaixamento, mas escapou da queda na última rodada.