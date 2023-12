Na ocasião, Soteldo ficou em cima da bola em um lance de ataque do Santos, e o gesto foi visto como provocação e desrespeito ao Vasco, adversário naquele dia. O Peixe venceu por 4 a 1, no confronto direto na luta para fugir da degola. Contudo, ao final do campeonato, o clube paulista acabou rebaixado, e os atacantes vascaínos não esqueceram o gesto. Veja vídeo de Rossi sobre a bola após a partida contra o Bragantino.