No comunicado, a Universidade nega participação no 'Intermed', conforme foi divulgado inicialmente por veículos nas redes sociais, mas ratifica presença no 'CalomMed', em São Carlos. O episódio ocorreu após a derrota do time de vôlei feminino da São Camilo para o da Unisa (Santo Amaro), quando estudantes da equipe vencedora invadiram a quadra nus e supostamente cometeram atos obscenos. Mais cedo, a UNE (União Nacional dos Estudantes) também se manifestou.