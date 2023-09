A Polícia Civil instaurou um inquérito nesta segunda-feira (18) para identificar os estudantes de medicina da Universidade de Santo Amaro suspeitos de praticarem atos obscenos - crime com pena prevista de três meses a um ano de prisão - durante os jogos universitários, entre os dias 28 de abril e 1º de maio. As autoridades tomaram conhecimento do caso após as cenas viralizarem nas redes sociais e na imprensa.