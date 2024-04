Jornalista dispara sobre desempenho do Fluminense em empate: ‘Um dos piores jogos do ano no mundo’

Partida foi válida pela Copa Libertadores (Foto: Norberto Duarte/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 21:10 • São Paulo (SP)

Com um gol anulado, o Fluminense empatou com o Cerro Porteño por 0 a 0 pela Copa Libertadores. Entretanto, o jogo 'parado' e o desempenho da equipe gerou fortes críticas do jornalista José Ilan.

Segundo suas palavras nas redes sociais, 'foi o pior jogo do ano'. E na mesma afirmação, foi mais duro ainda alegando que isso englobaria 'o mundo todo'.

- É um dos piores jogos do ano. No mundo - disparou em seu 'X', antigo Twitter.

As críticas do jornalista começaram logo após o final do primeiro tempo. De acordo com as suas palavras, foi 'vergonhoso'.

- Defina em uma palavra esse 1⁰ tempo do Fluminense. Eu começo: VERGONHOSO - escreveu após o fim da primeira etapa.