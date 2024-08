Torcida do Corinthians se irrita com jogador do Grêmio: ‘Virou o Messi’

Foto: Donaldo Hadlich







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 22:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos destaques do primeiro tempo entre Grêmio e Corinthians na noite desta quarta-feira (07) irritou os torcedores do Timão nas redes sociais. Soteldo foi o nome do Tricolor na etapa inicial após quase abrir o placar.

Soteldo conseguiu infiltrar no campo de ataque e finalizou com perigo em duas oportunidades. Além disso, ele sofreu quatro faltas e rendeu dois cartões amarelos para o Timão, aplicados a Cacá e Charles.

Com isso, os torcedores do Timão utilizaram suas redes sociais para reclamar do atacante gremista. No X (antigo Twitter), o nome do jogador foi bastante comentado. De um lado, elogios dos gaúchos. Do outro, críticas dos corintianos.

PORTO ALEGRE, RS, 24.01.2024 – GREMIO – SAO JOSE – O atacante Soteldo, da equipe do Gremio, comemora o seu gol, na partida entre Gremio e Sao Jose, valida pela segunda rodada do Campeonato Gaucho de Futebol 2024, no estadio Arena do Gremio, em Porto Alegre, nesta quarta feira (24). (Foto: Donaldo Hadlich/Codigo 19/Gazeta Press) Codigo 19/Codigo 19