Astro da noite no Maracanã, Zico levou torcedores à loucura ao marcar um gol no "Jogo das Estrelas". Nesta quarta-feira (27), o ex-jogador do Flamengo converteu um pênalti no ex-goleiro do Vasco Carlos Germano. O Galinho foi ovacionado no estádio após o feito. Assista ao vídeo acima: