Torcedores se revoltam com desfalque de Allan no Palmeiras

Allan, joia da base do Palmeiras, desfalcará a equipe de Abel Ferreira contra o Santos. O jogador já havia cumprido um dos dois jogos de suspensão que recebeu por uma cotovelada em Samuel Xavier. Com efeito suspensivo, o volante conseguiu atuar normalmente até o julgamento do recurso pelo Pleno do STJD, realizado nesta segunda-feira, dia 10.

continua após a publicidade

Contra o Santos, Allan não estará disponível e isso revoltou os torcedores do Palmeiras. A equipe de Abel Ferreira já encara diversos desfalques em decorrência da Data Fifa e acaba de ganhar mais um.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🟥Por que Allan foi suspenso?

A punição se refere a uma cotovelada aplicada por Allan em Samuel Xavier, em julho, no duelo contra o Fluminense, válido pelo primeiro turno do Brasileirão.

continua após a publicidade

Inicialmente advertido com cartão amarelo pelo árbitro Ramon Abatti Abel, o meia do Palmeiras foi expulso com cartão vermelho direto após revisão no VAR.

- Golpear ou tentar golpear um adversário com uso de força excessiva fora da disputa de bola. Por acertar a cabeça do seu adversário com o cotovelo, com o uso excessivo de força excessiva, fora da disputa de bola - diz Ramon Abatti Abel, em trecho divulgado na súmula de Palmeiras x Fluminense.

continua após a publicidade

Allan em ação pelo Palmeiras (Foto: Agência Enquadrar/GazetaPress)

Palmeiras sofre com desfalques para enfrentar o Santos

A lista de desfalques do Palmeiras para enfrentar o Santos aumentou com a punição de Allan. Além de Vitor Roque (Brasil), Flaco López (Argentina), Gustavo Gómez (Paraguai) e Ramón Sosa (Paraguai), Andreas Pereira, que estava pendurado quando entrou em campo contra o Mirassol neste domingo (9), foi advertido aos 45 minutos do primeiro tempo ao parar Gabriel com falta no meio-campo. Ao todo, serão nove baixas: