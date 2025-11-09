menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores mandam recado a Davide Ancelotti após empate do Botafogo: 'Problemas'

Treinador foi alvo de críticas nas redes sociais

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/11/2025
18:54
Davide Ancelotti, técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraDavide Ancelotti, técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jogando longe de seus domínios, o Botafogo ficou no empate sem gols com o Vitória, e segue estacionado na 6ª colocação, com 52 pontos. No entanto, os torcedores ficaram na bronca com o técnico Davide Ancelotti após o resultado conquistado na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Gol perdido em Vitória x Botafogo gera críticas a jogador: 'Superestimado'

Segundo os internautas, os principais problemas do treinador alvinegro são a falta de leitura de jogo e a inconsistência. Na visão de um dos torcedores, a equipe não consegue jogar bem duas partidas seguidas. No entanto, outro botafoguense acredita que isso ocorre por conta dos desfalques. Confira abaixo.

Com o resultado, o Glorioso segue buscando uma vaga na próxima edição da Libertadores, via Campeonato Brasileiro. Já o Vitória, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, somou um ponto importante na luta contra a degola.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi Vitória x Botafogo?

Texto por: Rafael do Carmo

A primeira grande chance da partida foi do Botafogo, que viu o zagueiro Alexander Barboza perder um gol livre na pequena área depois de cobrança de escanteio, aos cinco minutos. Mas o jogo mudou rapidamente e o Vitória começou a se soltar. A partir dos 10 minutos era o Rubro-Negro que controlava as ações e criava mais chances no ataque, a principal delas em finalização de cobertura feita por Renzo López, aos 19 minutos, que encobriu a meta de Léo Linck.

Sob forte calor no Barradão, as equipes "esfriaram" depois da parada técnica e o duelo ficou mais sonolento em termos de chances criadas até a reta final do primeiro tempo, quando Barboza chegou com perigo mais uma vez em jogada de escanteio e carimbou a trave depois de cabeçada na pequena área, aos 48 minutos.

continua após a publicidade
Vitinho, lateral do Botafogo
Vitinho, lateral do Botafogo, em ação contra o Vitória (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A etapa final começou da mesma forma que terminou a primeira, mas sem a chance de Barboza. O jogo continuou morno e sem grandes chances até os 22 minutos, quando Neris aproveitou cobrança de falta e subiu para mandar com perigo à direita de Léo Linck.

Jogando em casa e com a urgência do resultado, o Vitória foi empurrado pela torcida e se mostrou superior no segundo tempo, mas, ainda assim, teve dificuldades para chegar ao gol do Glorioso, com excesso de levantamentos na área. O time de Davide Ancelotti, por sua vez, não teve poder de reação e sequer ameaçou a meta de Thiago Couto. No fim, o 0 a 0 freou a empolgação dos rubro-negros que lotaram o Barradão e deixam as equipes em situações ainda desconfortáveis na tabela do Brasileirão.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias