Torcedores criticam atuação de brasileiro em Liverpool x Real: 'Ficou no bolso'
Atacante foi bastante criticado nas redes sociais
Após a derrota do Real Madrid para o Liverpool, pela 4ª rodada da Uefa Champions League, os torcedores ingleses ironizaram a atuação de Vini Jr. Em forma de brincadeira, os internautas disseram que o atacante brasileiro "ficou no bolso" do lateral Conor Bradley.
Jogando diante de sua torcida, o Liverpool dominou as ações da partida e garantiu a vitória com um gol do meia argentino Mac Allister, na segunda etapa. Com o resultado, a equipe comandada por Arn Slot chegou a terceira vitória em quatro partidas e assumiu a 6ª posição da fase de liga da Champions League.
Por outro lado, o ataque estrelado do Real Madrid passou batido e perdeu a invecibilidade nesta edição de Champions. Nas redes sociais, os torcedores ironizam a atuação do atacante Vini Jr. Na visão dos internautas, o lateral Conor Bradley anulou as ações ofensivas do brasileiro. Confira abaixo.
Tradução: Connor Bradley acabou de dar uma aula completa para Vini Jr.
Tradução: Vini Jr. está mal agora. Ainda está de mau humor por não ter ganhado a Bola de Ouro. Na verdade, o Real Madrid não tem muitos jogadores "excepcionais". A defesa é bem mediana, o meio-campo não é lá essas coisas e o Mbappé está no ataque.
Liverpool x Real Madrid: como foi o jogo?
Texto por: Tiago Mendes
Em um dos confrontos mais emblemáticos do futebol europeu, Liverpool e Real Madrid voltaram a se enfrentar em Anfield em um jogo que prometia intensidade e rivalidade. Mesmo em momentos distintos na temporada, os dois times demonstraram desde o início que fariam uma partida digna da história entre eles.
O Real Madrid começou melhor, impondo ritmo alto e pressionando a saída de bola do Liverpool. Vini Jr era o principal nome do ataque merengue, explorando o lado esquerdo e tentando superar Conor Bradley em velocidade. A equipe de Xabi Alonso adiantou suas linhas e dominou os primeiros minutos, enquanto os Reds buscavam se reorganizar defensivamente.
Aos 26 minutos, veio a primeira grande chance da partida. Após uma saída errada da defesa do Real Madrid, Wirtz aproveitou um corte malfeito de Huijsen, invadiu a área e rolou para Szoboszlai, que finalizou forte. O chute obrigou Courtois a fazer uma defesa espetacular, mantendo o placar zerado.
Pouco depois, uma jogada polêmica agitou o jogo. Szoboszlai arriscou da entrada da área, e a bola desviou no braço de Tchouaméni dentro da área. O árbitro assinalou pênalti, mas, após revisão do VAR, o lance foi anulado sob a justificativa de que o braço estava em posição natural. A decisão gerou reclamações dos jogadores do Liverpool, mas não foi alterada.
Mesmo com o revés, o time da casa se inflamou com o apoio da torcida. Empurrado por Anfield, o Liverpool passou a dominar as ações, trocando passes rápidos e empurrando o Real para o campo de defesa. O goleiro Courtois, porém, manteve os merengues vivos na partida, com uma sequência de defesas impressionantes diante de finalizações de Salah e Mac Allister. O belga foi o nome do primeiro tempo, evitando ao menos dois gols certos.
O segundo tempo começou com o Liverpool mantendo o ritmo intenso. Insatisfeita com o empate parcial, a equipe de Arne Slot voltou pressionando e teve três boas chances em sequência logo após o intervalo, todas paradas novamente em Courtois. O goleiro merengue fez duas grandes defesas em escanteios consecutivos, mostrando reflexos rápidos para evitar o gol.
A insistência dos Reds, no entanto, foi recompensada. Aos 15 minutos da etapa final, em jogada de bola parada, Szoboszlai cobrou falta na medida para Mac Allister, que apareceu na área e cabeceou forte, à queima-roupa, vencendo Courtois e abrindo o placar. O estádio explodiu com o gol do argentino, que coroou a pressão do Liverpool.
O gol abalou o Real Madrid. A equipe espanhola, que havia controlado o início do jogo, perdeu completamente o ritmo e a organização tática. O meio-campo não conseguia conectar passes, o ataque com Mbappé e Vini Jr era facilmente neutralizado, e a defesa se mostrava insegura diante das investidas inglesas.
Mesmo com as entradas de Rodrygo, Brahim e Trent, os merengues não conseguiram reagir. O Liverpool, por sua vez, manteve a postura ofensiva, alternando transições rápidas com momentos de controle de posse. Van Dijk liderou uma defesa firme, bloqueando as poucas tentativas do Real de buscar o empate.
Nos minutos finais, o Real Madrid tentou pressionar em bolas longas, mas parou novamente na compacta defesa inglesa. O Liverpool ainda teve chances de amplia mas Courtois, em noite inspirada, impediu um placar maior. O apito final confirmou a vitória dos Reds e marcou o fim da invencibilidade merengue na competição.
