— O Club Atlético Vélez Sarsfield lamenta veementemente e repudia a situação intimidadora que alguns jogadores do nosso time principal viveram ontem à noite, nas proximidades da Vila Olímpica. No Vélez Sarsfield, promovemos os valores do esporte, integridade e respeito pelas pessoas em todas as circunstâncias. Todo ato de violência deve ser condenado. A segurança e o bem-estar de todas as pessoas envolvidas no Clube são de extrema importância para nós. A instituição está à disposição da Justiça. Reiteramos o nosso apoio aos jogadores do plantel profissional e do Corpo Técnico comandado por Sebastián Méndez. Seguiremos em frente trabalhando juntos, mas sempre com os valores que historicamente marcaram a família Velez — informou o clube.