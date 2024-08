Torcedores do Vasco se revoltam com titular em gol do Athletico-PR: ‘Perdido’

Maicon foi criticado por torcedores do Vasco no gol do Athletico-PR (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 20:52 • Rio de Janeiro (RJ)

No confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Athletico-PR abriu o placar sobre o Vasco, em São Januário. Após levantamento na área, Mastriani achou Christian, que estufou as redes.

Na sequência, os torcedores do Cruz-Maltino se revoltaram com o zagueiro Maicon por não ter acompanhado o autor do gol até o final da jogada. Outros optaram por apontar Lucas Piton como o vilão do lance.

