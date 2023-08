Outro assunto abordado no video, foi a liberação de São Januário. Com a #LibertemSãoJanuário, os torcedores pedem a liberação do estádio que segue interditado pela Justiça. Uma reunião com órgãos públicos e o clube foi realizada para apresentar um plano para a segurança no estádio. Mesmo assim, por decisão judicial, caso o Vasco queira jogar lá, terá que jogar sem torcida.