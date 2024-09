Torcedores do Vasco apontam solução para reta final contra Flamengo: ‘Vai salvar’

Técnico do Vasco durante partida contra o Flamengo no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 15/09/2024 - 20:12 • Rio de Janeiro

Após uma bola na trave e muitas investidas, o Flamengo abriu o placar contra o Vasco no Maracanã. As equipes duelam pela 26ª rodada do Brasileirão. Torcedores do Vasco apontam uma opção no banco como a 'solução' para buscar um melhor resultado no Clássico dos Milhões (partida ainda em curso).

A última vez que Philippe Coutinho entrou em campo pelo Vasco, foi na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-GO. Após um mês afastado dos gramados, o meia foi relacionado para a partida, mas começou o jogo no banco. O jogador sofreu uma lesão na coxa e, posteriormente, contraiu Covid-19.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X VASCO

26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 18h30;

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SP).

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS:

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Léo Ortiz, e Gerson; Luíz Araújo, Gonzalo Plata e Bruno Henrique.

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon e Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza, Jean David, Payet e David; Vegetti.