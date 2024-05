Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Parte da torcida do São Paulo perdeu o encanto por James Rodríguez e não está mais tão animada para o meia ter novas chances na equipe. O jogador está praticamente fora dos planos do técnico Luis Zubeldía.

De acordo com pesquisa realizada no Canal do Lance! São Paulo no WhatsApp, mais são-paulinos apoiam a saída de James Rodríguez do que a permanência.

Colombiano deve deixar o Tricolor na próxima janela (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Quase sempre apoiado e festejado pelas arquibancadas tricolores, o meio-campista ficou mais vezes indisponível para as partidas do que ajudou a equipe dentro de campo. Problemas físicos e preferências dos treinadores pesaram para que o colombiano pouco jogasse.

Na enquete, foi perguntado se os torcedores dariam uma nova chance para James Rodríguez no São Paulo. 1,4 mil pessoas votaram na opção "Não corre pelo time e temos que respeitar a decisão do treinador em não escalá-lo", enquanto 819 tricolores votaram em "Sim, merece mais oportunidades. Não temos um meia melhor!". Clique aqui e participe da votação também!

James Rodríguez está há quatro jogos seguidos sem ser relacionado, por opção de Zubeldía. Em toda sua passagem o meia soma 22 partidas em 51 possíveis, tendo dois gols e quatro assistências.