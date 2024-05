Torcedores do Palmeiras provocam Flamengo em goleada na Libertadores; entenda

Veiga marcou dois gols na vitória sobre o Liverpool-URU, no Centenário (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 22:44 • São Paulo (SP)

O Palmeiras venceu o Liverpool-URU por 5 a 0 na Libertadores, mas quem foi foi alvo de torcedores alviverdes nas redes sociais foi o Flamengo. Os palmeirenses provocaram o Rubro-Negro ao comemoram os gols de Raphael Veiga no jogo desta quinta-feira (9).

Na final da Libertadores de 2021, contra o Flamengo, Raphael Veiga foi o autor do primeiro gol do Palmeiras. Aquela decisão ocorreu no estádio Centenário, o mesmo da goleada do Alviverde sobre o Liverpool-URU, que teve dois gols do meio-campista.

Além de Raphael Veiga, Deyverson também marcou naquela decisão e decretou o título para o Palmeiras contra o Flamengo. Os outros gols do time de Abel Ferreira nesta quinta-feira (9), em Montevidéu, foram marcados por Endrick, Rony e Gustavo Gómez.