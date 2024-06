Torcedores do Fluminense detonam VAR após pênalti para o Cruzeiro: ‘Caso de polícia’

Marcação de pênalti contra o Fluminense foi alvo de muita polêmica no duelo contra o Cruzeiro (Fernando Moreno/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 22:22 • Belo Horizonte (MG) • Atualizada em 20/06/2024 - 00:04

Na etapa inicial do confronto entre Cruzeiro e Fluminense, a Raposa abriu o placar com um gol de pênalti convertido por William. No entanto, a marcação da infração foi alvo de muita polêmica.

➡️ Assine o Premiere no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!

Nas redes sociais, os torcedores do Tricolor reclamaram da arbitragem e do VAR por conta do lance envolvendo o zagueiro Thiago Santos. A arbitragem viu um toque de mão do jogador ao impedir um cruzamento.

Confira as reações na web: