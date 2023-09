Com a volta do uruguaio, Gabigol é o mais cotado para deixar o time. No entanto, Jorge Sampaoli manteve o hábito de misturar titulares e reservas durante os trabalhos da semana e não montou uma equipe só, realizando diversos testes mesmo na véspera do confronto. Os jogadores treinaram pênaltis, já que uma vitória simples do Flamengo leva decisão para as penalidades.