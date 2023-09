Flamengo e São Paulo vão se enfrentar no domingo (24), às 16h (horário de Brasília), no Morumbi, pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil. O Tricolor, que busca o título inédito, venceu a primeira partida por 1 a 0 e tem vantagem. O Rubro-Negro, por sua vez, tenta uma virada para garantir a manutenção do troféu e a conquista do penta.