O duelo deste sábado (29) entre Atlético-MG e Flamengo, pela 17ª rodada do Brasileirão, marcará o reencontro de Allan com seu ex-clube e com a torcida alvinegra após a transferência polêmica. O volante passou a ser considerado uma 'persona non grata' em Belo Horizonte desde que assumiu seu interesse em reforçar o Rubro-Negro - rival histórico do time mineiro.