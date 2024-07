Torcedores do Flamengo agradecem atleta adversário por pênalti: ‘Obrigado, Barreto!’

Momentos antes do pênalti para o Flamengo. (Foto: Reprodução/TNT Sports)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 18:12 • Rio de Janeiro

O confronto entre Flamengo e Criciúma, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi palco de um dos lances mais inacreditáveis desta edição. Com o placar empatado, o meia Barreto, do Tigre, chutou a segunda bola que estava no gramado e acabou atrapalhando o ataque adversário. Com isso, o pênalti foi marcado e Gabigol, com frieza, virou o jogo para o Mais Querido.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Torcedores do Flamengo agradecem adversário

Incrédulos, os torcedores do Flamengo agradeceram o defensor, que foi punido com um cartão amarelo. Confira:

Pedro comemora gol de empate na vitória por 2 a 1 contra o Criciúma. (Foto: Divulgação/Brasileirão)