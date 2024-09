Torcedores do Corinthians invadem perfil de LeBron James: ‘Resolveu a calvície?’

LeBron James em ação pelos Estados Unidos nas Olimpíadas (Foto: Sameer Al-Doumy/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 16:44 • São Paulo (SP)

O comentário de LeBron James sobre o gramado da Neo Química Arena no jogo da NFL no Brasil irritou torcedores do Corinthians. Na última publicação do astro da NBA no Instagram, corintianos invadiram os comentários e provocaram o jogador do Los Angeles Lakers.

Na última sexta-feira (8), durante a partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, LeBron James escreveu na rede social "X": "Cara, esse gramado é uma m****". A publicação teve grande repercussão por aqui e causou revolta em torcedores do Corinthians.

A primeira partida da NFL no Brasil contou com escorregões de atletas de ambas as franquias. Alguns jogadores, inclusive, optaram por trocar as chuteiras ao longo do confronto na Neo Química Arena. O Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers por 34 a 29.

