Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 13:53 • Rio de Janeiro

Torcedores do Botafogo foram a loucura na tarde desta quinta-feira (29) com a notícia de um possível retorno do zagueiro Adryelson ao Alvinegro. Um dos destaques do Fogão em 2023, o jogador não recebeu muitas oportunidades no Lyon (clube de John Textor) e passou a ser especulado de volta no Brasil.

Adryelson era um dos jogadores mais queridos pela torcida alvinegra na campanha histórica do Botafogo em 2023, porém a perda do título na reta final tornou a despedida do zagueiro não tão sentida.

Confira a opinião de alguns torcedores sobre um possível retorno de Adryelson;

Tendo se destacado pelo Alvinegro no Campeonato Brasileiro de 2023, o brasileiro foi levado por John Textor - acionista e dono dos dois clubes - à França em janeiro, em transação que custou cerca de 3,5 milhões de euros (R$ 18,8 milhões na cotação na época). Seu companheiro de equipe Lucas Perri, goleiro do Glorioso, também foi negociado com o Lyon.

Adryelson comemora gol do Botafogo durante partida contra o Bragantino pelo Brasileirão 2023. (Foto: Diogo Reis/AGIF)

A informação sobre o possível retorno de Adryelson é do setorista Matheus Medeiros.