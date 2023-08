No tapetinho deu Botafogo - como de costume em 2023. O Alvinegro se impôs no Nilton Santos, contou com gol do artilheiro do time na temporada e buscou a virada sobre o Guaraní, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O resultado foi celebrado por torcedores nas redes sociais, mas o desempenho ligou um sinal de alerta.