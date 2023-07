Nem mesmo a evolução no segundo tempo foi capaz de impedir a derrota da Seleção Brasileira para França, pela segunda rodada do Grupo F* da Copa do Mundo Feminina. O gol da vitória francesa foi marcado por Renard, aos 37 minutos da etapa complementar, que subiu sozinha por trás da defesa brasileira e cabeceou sem chances para Letícia. Apesar disso, a maior parcela da culpa não caiu no sistema defensivo, mas na conta de Pia Sundhage.