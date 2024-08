Torcedores criticam o VAR após não expulsão de Pulgar, do Flamengo

(Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 17:25 • Rio de Janeiro (RJ)

Ainda no primeiro tempo do confronto, Pulgar, do Flamengo, e Rios, do Palmeiras, se envolveram em um lance polêmico. Em outras partidas, movimentos assim renderam expulsões, o que não aconteceu desta vez. Nas redes, torcedores do Palmeiras, e até mesmo do Botafogo, criticaram o VAR.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X PALMEIRAS

BRASILEIRÃO - 22ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 11 de agosto de 2024, às 16h;

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Eduardo Da Cruz (MS);

🖥️ VAR: Marco Aurélio Ferreira (MG).

⚽ ESCALAÇÕES:

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Gustavo Gómez, Vitor Reis e Murilo; Giay, Aníbal Moreno (Gabriel Menino), Richard Ríos, Raphael Veiga (Maurício) e Vanderlan; Lázaro e Flaco López.