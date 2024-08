Torcedor é internado em estado grave após acidente em clássico pelo Brasileirão

Torcedores do Cruzeiro no Mineirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 22:09 • Belo Horizonte (MG)

Um torcedor do Cruzeiro foi encaminhado em estado grave para o Hospital Municipal Odilon Behrens, em Belo Horizonte, neste sábado (10). Segundo relatos iniciais, o homem caiu do Setor Superior Amarelo, na arquibancada do Mineirão, antes do início do clássico contra o Atlético-MG, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O torcedor sofreu um afudamento de crânio e crise convulsiva. A equipe de enfermagem do estádio afirmou que ele estava inconsciente e em estado grave no momento em que foi atendido. Com isso, foi conduzido imediatamente ao hospital.

O local do acidente foi invadido por torcedores da Raposa, que escalaram outro setor do estádio. A segurança tentou intervir, mas não conseguiu controlar o grupo.

Próximos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Atlético-MG duelam na noite deste sábado (10). Com 36 pontos conquistados, a Raposa ocupa a quinta colocação, enquanto o Galo, com 29, aparece na oitava posição.