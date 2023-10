Um vídeo publicado pelo usuário do 'X', @Lazarosep_, repercutiu bastante nas redes sociais nesta sexta-feira (6), um dia após a eliminação do Palmeiras na Libertadores da América. Isso porque um torcedor alviverde foi flagrado jogando um game mobile durante o segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Boca Juniors, nas arquibancadas do Allianz Parque, e dividiu opiniões de apaixonados pelo futebol na web.