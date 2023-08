Convidado do podcast 'Fala, Galvão', no Youtube, o jornalista Tino Marcos revelou mágoa com a Globo por ter ficado de fora da cobertura dos Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália, em 2000. O repórter confessou que o questionamento do público sobre sua ausência e o prestígio na emissora fortificaram o ressentimento com o 'corte' na transmissão do evento.