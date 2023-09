O ex-goleiro Alberto Ginulfi, ídolo da Roma que ficou marcado por defender um pênalti de Pelé, morreu nesta quarta-feira (6), aos 81 anos. Uma das memórias marcantes de sua trajetória no futebol ocorreu em 3 de março de 1972, quando ele defendia as cores do clube romano, onde passou a maior parte de sua carreira. Naquela data, em um amistoso contra o Santos durante uma das excursões europeias do time brasileiro, Ginulfi se tornou o primeiro e único goleiro italiano a defender uma penalidade do Rei do Futebol.