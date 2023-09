Eden foi revelado no Lille em 2008, e em 2012 foi transferido para o Chelsea, onde marcou época e virou ídolo dos blues, chamando a atenção do Real Madrid. No clube merengue, assumiu a camisa 7 deixada por Cristiano Ronaldo e não correspondeu as expectativas, de 2019 até este ano, fez 76 jogos com sete gols e 10 assistências. O belga chegou a ser especulado em clubes brasileiros nesta janela de transferências, mas preferiu seguir sem time.