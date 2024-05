‘Thiago Silva é Rei’: torcedores do Fluminense vão à loucura com contratação na web

Thiago Silva em visita recente ao Fluminense (Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/05/2024 - 20:36 • Rio de Janeiro (RJ)

Os torcedores do Fluminense foram à loucura com a notícia de que o clube encaminhou a contração de Thiago Silva. O zagueiro de 39 anos será o primeiro reforço do Tricolor para a janela de meio do ano e retornará à equipe que o revelou após 15 anos.



Na web, tricolores comemoraram muito a contratação do jogador. Postagens com a frase "Thiago Silva é Rei" - parte de letra da música em homenagem ao zagueiro - tomaram conta das redes sociais após a divulgação da notícia. Além disso, alguns afirmaram que o atleta chega para ser o melhor da posição no futebol brasileiro, e outros citaram a reedição da parceria com Marcelo, de anos de Seleção Brasileira.

Confira abaixo os melhores posts de torcedores sobre a volta de Thiago Silva ao Fluminense:

Thiago Silva foi revelado pelo Fluminense em 2006. Ao todo, o zagueiro disputou três temporadas pelo Tricolor das Laranjeiras, onde esteve em campo em 147 jogos, marcou 14 gols conquistou a Copa do Brasil de 2007.

Contratação de Thiago Silva foi festejada por torcedores do Fluminense na web (Foto: Glyn KIRK / AFP)

