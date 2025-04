Técnico do Fluminense, Renato Gaúcho é zoado por Carol Portaluppi: ‘Não me irrita’

Filha de Renato Gaúcho, Carol Portaluppi brincou com o pai após o primeiro dia do treinador no Fluminense, nesta sexta-feira (4). A influenciadora gravou um vídeo do treinador em casa e perguntou como foi o primeiro dia de trabalho. Em clima descontraído, o técnico respondeu e pediu que a filha não o irritasse, arrancando risadas de Carol. Veja o vídeo acima:

Veja alguns trechos da coletiva de Renato Gaúcho no Fluminense:

Elenco do Fluminense para 2025

"O grupo do Fluminense é muito bom. Trabalhei com alguns jogadores, o Thiago Silva, Thiago Santos, Renê, Lima, jogadores que tenho admiração grande. O Fábio que é um dos melhores jogadores do Brasil. E temos um xerife, um líder, um cara excepcional, que é o Thiago (Silva). Importante ter jogadores assim no grupo, que agregam, que são líderes. São jogadores que conheço. Basicamente conheço 80% do grupo do Fluminense. Por isso aceitei o convite. Tenho certeza do sucesso desse grupo"

Estilo de jogo de Renato Gaúcho

"Gosto dos times que trabalho, da posse de bola, de preferência dentro do campo do adversário. Não gosto de arriscar tanto atrás. Tem horas que converso bastante com meus zagueiros e goleiro que, na dúvida, tem quebrar. Eu não vou arriscar. Não sou aquele treinador que se você for jogando 10 vezes, mesmo nas dificuldades, não quero que dê chutão. Não. Conversei sobre isso com meus zagueiros, com o Fábio. Na dúvida tem que quebrar. Sempre trabalho pela posse de bola, mas na dúvida não pode arriscar. Principalmente dentro ou próximo da área, um erro é fatal. Isso vem muito da característica dos jogadores, não adianta fazer se não tem característica"

