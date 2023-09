O novo técnico da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias, respondeu às críticas do treinador do Palmeiras, Ricardo Belli. O comandante alviverde questionou a convocação da Amarelinha, com nove jogadoras do Corinthians, time treinador por Arthur Elias. Em entrevista, o técnico disse achar "lamentável" a declaração do companheiro de profissão e ainda provocou: "Nunca nos venceu".