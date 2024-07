Suposta terceira filha de Neymar nasce na mesma maternidade luxuosa que Mavie

Amanda Kimberlly deu à luz no Hospital São Luiz Star (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 10:57 • São Paulo (SP)

A suposta terceira filha Neymar nasceu na quarta-feira (3), de acordo com o colunista Léo Dias. Amanda Kimberlly deu à luz no Hospital São Luiz Star, na Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo. Helena veio ao mundo na mesma maternidade luxuosa onde nasceu Mavie, filha do jogador com Bruna Biancardi.

Neymar também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto de um breve relacionamento com Carol Dantas. Amanda, que é modelo e tem 30 anos, teria se envolvido com o craque no início de outubro do ano passado e engravidado.

A maternidade paulista, inaugurada em 2022, tem 27 pavimentos e 173 leitos. Todos os quartos contam com a assistente virtual Alexa, da Amazon, para, por exemplo, avisar a enfermaria sobre o choro do bebês, segundo reportagem da "Veja" de abril de 2023.

A diária da suíte presidencial custa R$ 12 mil, com um cômodo para a gestante e outro para acompanhantes. Já a diária do quarto luxo sai por R$ 7 mil.

As acomodações mais luxuosas têm até um camarote anexo à sala de parto. No chamado "life lounge", até dez pessoas são servidas por garçons enquanto esperam o nascimento do bebê. Já os lençóis são do tipo 400 fios e os banheiros são equipados com itens da grife Trousseau.

*Com informações do jornal "O Globo"