Robinho e seu amigo Ricardo Falco foram condenados, em última instância, a nove anos de prisão por estupro coletivo contra uma jovem de 23 anos, no noite do aniversário da mulher, em janeiro de 2013. Na época, o brasileiro era jogador do Milan. Dessa maneira, em fevereiro deste ano, a Itália pediu ao governo brasileiro que os dois cumpram a pena no Brasil.