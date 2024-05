Sósia de Gabigol desabafa após polêmica do atacante do Flamengo: ‘Sendo ameaçado’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 18:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Sósia de Gabigol com quase meio milhão de seguidores no Instagram, Jeferson Sales relatou estar sendo ameaçado nas redes sociais. Neste domingo (19), o influenciador afirmou que as ameaças começaram após a polêmica envolvendo a foto do atacante do Flamengo com a camisa do Corinthians. Assista ao vídeo acima:

Jeferson Sales tem quase 500 mil seguidores atuando como sósia de Gabigol (Foto: Reprodução)