Fora de Campo

Com participação de Gabi Guimarães, série 'Orgulho em Movimento' fala sobre diversidade no esporte

Jogadora de vôlei Gabi Guimarães participa de documentário

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 11/11/2025
06:32
Gabi Guimarães estrela documentário 'Orgulho em movimento'. (Foto: Divulgação)
Gabi Guimarães estrela documentário 'Orgulho em movimento'. (Foto: Divulgação)
Um levantamento da Nix Diversidade em parceria com a Nike revelou que 42,8% da comunidade LGBTQIAPN+ no Brasil evita praticar esportes por medo de discriminação e 68,3% já presenciou casos de LGBTfobia em ambientes esportivos.

É justamente para transformar essa realidade que Ikaro Kadoshi, uma das principais vozes do ativismo LGBTQIAPN+ no país, lança a série "Orgulho em Movimento", com apoio da Nike. A produção, que estreou no dia 10 de novembro no YouTube e nas redes de Ikaro (@IkaroKadoshi), propõe uma reflexão sobre diversidade, inclusão e o poder do esporte como agente de mudança.

Com seis episódios, a série reúne nomes de peso como Gabi Guimarães, capitã da Seleção Brasileira de Vôlei, Maique Reis, Michael Santos, Sérgio Escadinha e representantes de coletivos esportivos LGBTQIAPN+. São histórias reais que mostram que o esporte pode e deve ser um espaço para todos.

Ikaro define o projeto como uma celebração de seus 25 anos de carreira e um manifesto por mais representatividade. "Orgulho em Movimento nasceu da vontade de amplificar conversas e valorizar histórias que provam que é possível viver nossa verdade nas arquibancadas, nas quadras e nos pódios do mundo", afirmou o artista.

Entre os destaques, Gabi Guimarães fala sobre a importância da representatividade e o peso de poder ser quem é. Michael Santos e Maique Reis relatam o impacto da homofobia nas quadras e o orgulho de hoje levantarem a bandeira por mais respeito. Já Escadinha traz a visão de quem testemunhou o preconceito e hoje apoia a causa por um esporte mais justo.

A produção também mostra o trabalho de coletivos como o Real Centro FC, o Instituto Meninos Bons de Bola e o Angels Volley, que usam o esporte como ferramenta de acolhimento e pertencimento. Em um dos episódios, Ikaro acompanha os grupos em uma visita à Neo Química Arena, abordando o sentimento de ocupar espaços que antes pareciam inacessíveis.

Veja lista de episódios da série Orgulho em Movimento

EPISÓDIOS

  1. Ep. 1: Conquistas em movimento
    Com Fabrício Ramos (Nix Diversidade) e Michael dos Santos (atleta)
  2. Ep. 2: Dos armários do passado para os pódios do mundo
    Com Maique Reis (Seleção Brasileira de Vôlei)
  3. Ep. 3: O Poder de Ser Quem Sou
    Com Gabi Guimarães (Seleção Brasileira de Vôlei)
  4. Ep. 4: Diversidade e Inclusão - um esporte coletivo
    Com Willy Montmann e Milena Tavares (Angels Volley)
  5. Ep. 5: Inclusão Futebol Clube - na arquibancada do pertencimento
    Com Real Centro FC, Instituto Meninos Bons de Bola, Wanda Gregate (psicóloga) e Fabrício Ramos (Nix Diversidade)
  1. Ep. 6: Vitórias que se conquistam no plural
    Com Sérgio Escadinha, Maique Reis, Angels Volley, Real Centro FC, Instituto Meninos Bons de Bola e convidados

Estreia: segunda-feira, 10 de novembro, às 10h
Onde assistir: YouTube (@OVoodeIkaro) e redes sociais de @IkaroKadoshi

Gabi Guimarães em ação pelo Conegliano (Foto: Reprodução / Instagram)
Gabi Guimarães em ação pelo Conegliano (Foto: Reprodução / Instagram)

