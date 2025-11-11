Um levantamento da Nix Diversidade em parceria com a Nike revelou que 42,8% da comunidade LGBTQIAPN+ no Brasil evita praticar esportes por medo de discriminação e 68,3% já presenciou casos de LGBTfobia em ambientes esportivos.

É justamente para transformar essa realidade que Ikaro Kadoshi, uma das principais vozes do ativismo LGBTQIAPN+ no país, lança a série "Orgulho em Movimento", com apoio da Nike. A produção, que estreou no dia 10 de novembro no YouTube e nas redes de Ikaro (@IkaroKadoshi), propõe uma reflexão sobre diversidade, inclusão e o poder do esporte como agente de mudança.

Com seis episódios, a série reúne nomes de peso como Gabi Guimarães, capitã da Seleção Brasileira de Vôlei, Maique Reis, Michael Santos, Sérgio Escadinha e representantes de coletivos esportivos LGBTQIAPN+. São histórias reais que mostram que o esporte pode e deve ser um espaço para todos.

Ikaro define o projeto como uma celebração de seus 25 anos de carreira e um manifesto por mais representatividade. "Orgulho em Movimento nasceu da vontade de amplificar conversas e valorizar histórias que provam que é possível viver nossa verdade nas arquibancadas, nas quadras e nos pódios do mundo", afirmou o artista.

Entre os destaques, Gabi Guimarães fala sobre a importância da representatividade e o peso de poder ser quem é. Michael Santos e Maique Reis relatam o impacto da homofobia nas quadras e o orgulho de hoje levantarem a bandeira por mais respeito. Já Escadinha traz a visão de quem testemunhou o preconceito e hoje apoia a causa por um esporte mais justo.

A produção também mostra o trabalho de coletivos como o Real Centro FC, o Instituto Meninos Bons de Bola e o Angels Volley, que usam o esporte como ferramenta de acolhimento e pertencimento. Em um dos episódios, Ikaro acompanha os grupos em uma visita à Neo Química Arena, abordando o sentimento de ocupar espaços que antes pareciam inacessíveis.

Veja lista de episódios da série Orgulho em Movimento

EPISÓDIOS

Ep. 1: Conquistas em movimento

Com Fabrício Ramos (Nix Diversidade) e Michael dos Santos (atleta) Ep. 2: Dos armários do passado para os pódios do mundo

Com Maique Reis (Seleção Brasileira de Vôlei) Ep. 3: O Poder de Ser Quem Sou

Com Gabi Guimarães (Seleção Brasileira de Vôlei) Ep. 4: Diversidade e Inclusão - um esporte coletivo

Com Willy Montmann e Milena Tavares (Angels Volley) Ep. 5: Inclusão Futebol Clube - na arquibancada do pertencimento

Com Real Centro FC, Instituto Meninos Bons de Bola, Wanda Gregate (psicóloga) e Fabrício Ramos (Nix Diversidade)

Ep. 6: Vitórias que se conquistam no plural

Com Sérgio Escadinha, Maique Reis, Angels Volley, Real Centro FC, Instituto Meninos Bons de Bola e convidados

Estreia: segunda-feira, 10 de novembro, às 10h

Onde assistir: YouTube (@OVoodeIkaro) e redes sociais de @IkaroKadoshi