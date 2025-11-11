Com participação de Gabi Guimarães, série 'Orgulho em Movimento' fala sobre diversidade no esporte
Jogadora de vôlei Gabi Guimarães participa de documentário
Um levantamento da Nix Diversidade em parceria com a Nike revelou que 42,8% da comunidade LGBTQIAPN+ no Brasil evita praticar esportes por medo de discriminação e 68,3% já presenciou casos de LGBTfobia em ambientes esportivos.
É justamente para transformar essa realidade que Ikaro Kadoshi, uma das principais vozes do ativismo LGBTQIAPN+ no país, lança a série "Orgulho em Movimento", com apoio da Nike. A produção, que estreou no dia 10 de novembro no YouTube e nas redes de Ikaro (@IkaroKadoshi), propõe uma reflexão sobre diversidade, inclusão e o poder do esporte como agente de mudança.
Com seis episódios, a série reúne nomes de peso como Gabi Guimarães, capitã da Seleção Brasileira de Vôlei, Maique Reis, Michael Santos, Sérgio Escadinha e representantes de coletivos esportivos LGBTQIAPN+. São histórias reais que mostram que o esporte pode e deve ser um espaço para todos.
Ikaro define o projeto como uma celebração de seus 25 anos de carreira e um manifesto por mais representatividade. "Orgulho em Movimento nasceu da vontade de amplificar conversas e valorizar histórias que provam que é possível viver nossa verdade nas arquibancadas, nas quadras e nos pódios do mundo", afirmou o artista.
Entre os destaques, Gabi Guimarães fala sobre a importância da representatividade e o peso de poder ser quem é. Michael Santos e Maique Reis relatam o impacto da homofobia nas quadras e o orgulho de hoje levantarem a bandeira por mais respeito. Já Escadinha traz a visão de quem testemunhou o preconceito e hoje apoia a causa por um esporte mais justo.
A produção também mostra o trabalho de coletivos como o Real Centro FC, o Instituto Meninos Bons de Bola e o Angels Volley, que usam o esporte como ferramenta de acolhimento e pertencimento. Em um dos episódios, Ikaro acompanha os grupos em uma visita à Neo Química Arena, abordando o sentimento de ocupar espaços que antes pareciam inacessíveis.
Veja lista de episódios da série Orgulho em Movimento
EPISÓDIOS
- Ep. 1: Conquistas em movimento
Com Fabrício Ramos (Nix Diversidade) e Michael dos Santos (atleta)
- Ep. 2: Dos armários do passado para os pódios do mundo
Com Maique Reis (Seleção Brasileira de Vôlei)
- Ep. 3: O Poder de Ser Quem Sou
Com Gabi Guimarães (Seleção Brasileira de Vôlei)
- Ep. 4: Diversidade e Inclusão - um esporte coletivo
Com Willy Montmann e Milena Tavares (Angels Volley)
- Ep. 5: Inclusão Futebol Clube - na arquibancada do pertencimento
Com Real Centro FC, Instituto Meninos Bons de Bola, Wanda Gregate (psicóloga) e Fabrício Ramos (Nix Diversidade)
- Ep. 6: Vitórias que se conquistam no plural
Com Sérgio Escadinha, Maique Reis, Angels Volley, Real Centro FC, Instituto Meninos Bons de Bola e convidados
Estreia: segunda-feira, 10 de novembro, às 10h
Onde assistir: YouTube (@OVoodeIkaro) e redes sociais de @IkaroKadoshi
