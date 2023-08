De acordo com informações do canal espanhol 'Telecinco', a cirurgia para tratar de uma dilatação nas artérias do cérebro teve cerca de uma hora de duração e transcorreu com sucesso. A operação era tida como fundamental para analisar a possibilidade de alta hospitalar a Sergio Rico, internado no Hospital Vírgen del Rocío, em Sevilha, desde maio deste ano.