Amanda lembrou que sofreu a lesão no mesmo dia que Seamus Coleman, jogador do Everton-ING, outro clube que mora no coração da torcedora. Ela destacou os problemas do sistema de saúde dos Estados Unidos, que dificulta o processo de cirurgia, mesmo possuindo um plano de saúde, que no país norte-americano não cobre totalmente as custas de procedimentos médicos.