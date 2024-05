Se atrapalhou? Filho de Marcelo posta vídeo do pai caindo ao tirar bermuda e viraliza; veja

Marcelo cai dentro do closet ao trocar de roupa (Foto: Reprodução/Redes sociais)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 16:54 • Rio de Janeiro (RJ)

O lateral Marcelo, do Fluminense, completou 36 anos no domingo (12) e recebeu várias mensagens de felicitações nas redes sociais, mas a que mais repercutiu foi a do seu filho Enzo Alves, atacante das divisões de base do Real Madrid.

Além de fotos com o pai, Enzo publicou um vídeo em que o jogador se atrapalha ao trocar de roupa no closet e cai. Veja:

Após as comemorações de aniversário, Marcelo está confirmado para o jogo do Fluminense contra o São Paulo nesta segunda-feira (13), às 20h, no Morumbis, pelo Brasileirão. As informações são do "O Globo".

