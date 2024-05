Quantidade limitadas de peças serão disponibilizadas (Foto: Instagram/ Santos)







Escrito por Izabella Giannola • Publicada em 10/05/2024 - 15:46 • São Paulo (SP)

O Santos anunciou o último lançamento da coleção feita em parceria com a banda de rock Charlie Brown Júnior. A edição limitada contará com apenas 1992 peças - número simbólico, sendo o ano que Chorão, Champignon, Marcão, Thiago e Pelado fundaram o grupo musical.

As vendas começam a partir de segunda-feira (13). A camisa é feita pela fornecedora de uniformes do Santos, a Umbro.

O projeto de lançamento das camisas com homenagens ao Charlie Brown Júnior começou em 2022 e foi um dos grandes sucessos de venda do time. Ainda sem valores divulgados, por se tratar de uma linha limitada e especial, é esperado que sejam mais altos do que o normal.

As peças não foram divulgadas até o momento, mas a última linha contou com regatas, bermudas, bonés, chapéu bucket e com moletons, em duas cores: preto e branco. De acordo com as imagens divulgadas pelo Santos para anunciar o lançamento, um dos modelos deverá ser uma camisa preta com listras na mesma cor, carregando uma das principais simbologias da banda: o skate.

