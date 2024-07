Romário diz o que precisa mudar na Seleção Brasileira: ‘Vai continuar se f******’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Os craques do tetracampeonato da Seleção Brasileira, em 1994, se reuniram em um restaurante da Barra da Tijuca, na última sexta-feira (19), para celebrar os 30 anos do feito. Em conversa com a imprensa no local, o ex-atacante Romário afirmou que a equipe de Dorival Jr precisa "jogar para Neymar" se quiser retomar os bons resultados. Confira no vídeo acima:

