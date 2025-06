Roger Flores critica atuação de jogador da Seleção: ‘Não foi dos melhores dias’

Equador e Brasil ficaram no 0 a 0 na noite desta quinta-feira (5), em Guayaquil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O resultado marcou a estreia de Carlo Ancelotti na Seleção. Na ocasião, o ex-jogador Roger Flores criticou a atuação do volante Bruno Guimarães, que foi titular no confronto.

Durante a transmissão da partida, pela Globo, o atual comentarista declarou que o desempenho do atleta foi abaixo do esperado. Roger destacou o fato do camisa 8 da Seleção ser conhecido pela qualidade técnica, que no confronto contrao Equador ficou a desejar.

- O Bruno (Guimarães) não fez um grande jogo tecnicamente. Ele é muito bom tecnicamente, mas hoje não foi dos melhores. Ele correu, se dedicou, tem muita noção de espaço, leitura de jogo… Mas tecnicamente hoje não foi de seus melhores dias - comentou o ex-jogador.

O empate com o Equador foi apenas o primeiro compromisso do Brasil nesta Data Fifa. Além da partida desta quinta-feira (5), em Guayaquil, a Seleção volta a campo contra o Paraguai, na próxima terça-feira (10), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Os dois jogos são válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2025. Neste momento, a equipe brasileira ocupa a quarta colocação na tabela de classificação, com 22 pontos somados em 15 jogos disputados.

