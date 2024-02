- Nossos árbitros têm sócios na ruindade do apito nacional, são os jogadores e os dirigentes. A Edina entrou em campo pressionada, porque o Santos fez uma nota antes do jogo. Ela não errou em lances capitais, então por que o nome dela foi tão falado? Porque a gente aqui no Brasil é insuportável com qualquer marcação do árbitro. Ela apitava uma falta banal, já formava um montinho de jogadores fazendo caras e bocas - começou Rizek.