Rivais reagem a estreia de Andreas Pereira pelo Palmeiras: ‘Claramente triste’

O Palmeiras atropelou o Internacional e aplicou uma goleada por 4 a 1, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com direito a hat-trick de Vitor Roque e um gol de Lucas Evangelista, a partida marcou a estreia do meia Andreas Pereira com a camisa do Verdão.

O novo camisa 8 entrou na vaga de Lucas Evangelista, aos 17 minutos da segunda etapa, e foi bastante elogiado pelos palmeirenses nas redes sociais. No entanto, os rivais também repercutiram os primeiros minutos de Andreas Pereira pelo Palmeiras.

Com o resultado, o Palmeiras assumiu, de forma momentânea, a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos. Na próxima rodada a equipe comandada por Abel Ferreira recebe o Fortaleza. Já o Internacional estacionou na 10ª posição, com 27 pontos e tem um clássico contra o Grêmio, no Estádio Beira-Rio.

Como foi a goleada do Palmeiras contra o Internacaional?

Texto por: Roberto Jardim

Com menos de 15 segundos, o Palmeiras deu o tom do baile que viria. Logo após o apito inicial, a bola chegou aos pés de Vitor Roque dentro da área. O camisa 9 chutou, mas em cima da defesa. A primeira grande dança do baile veio aos 3. Após uma bate-rebate na área, a bola sobrou para Felipe Anderson, que passou com açúcar e com afeto para Vitor Roque avançar e chutar por baixo de Rochet. Gol do Verdão! 1 a 0.

Nervoso com o décimo gol tomado antes dos dez minutos no ano, o Internacional até tentou reagir. Mas chegava sem eficiência à área paulista. O Palmeiras dominava as ações, e aos 23 veio a segunda grande dança do baile. Flaco López arrancou como meia, deu uma cavadinha para Facundo Torres, que encostou para Vitor Roque ampliar. Gol do Verdão! 2 a 0.

A terceira dança veio aos 27. Depois de Felipe Anderson chutar forte, Rochet bateu roupa e a bola sobrou para Lucas Evangelista tocar para as redes. Gol do Verdão! 3 a 0. Com o Colorado perdido em campo, o Palmeiras aproveitava para fazer um jogo de gala. Aos 42, a bola foi lançada na área alvirrubra outra vez, Gustavo Gómez subiu e encostou para o centro da área. Vitor Roque só teve trabalho de encostar para o fundo das redes de Rochet. Gol do Verdão! 4 a 0.

Elenco do Palmeiras comemora um dos gols na goleada contra o Inter (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O jogo voltou com o Palmeiras ainda dominando o confronto, mas tendo que girar mais a bola para achar espaços para chegar à área do Internacional, que mudou do 4-3-3 para o 3-5-2. Nos dez primeiros minutos da etapa final, praticamente só o time paulista tocou na bola. Quando o Alvirrubro a tinha nos pés, demostrava afobação ou pouco interesse de chegar à frente. Tanto que só entrou na área de Weverton aos 22, sem ser efetivo.

Quatro minutos depois, no entanto, em uma tentativa de arrancada de Raykkonen, a bola sobrou para Carbonero que avançou entre dois zagueiros e bateu alto para vencer o camisa 21 do Verdão. Gol do Inter. 4 a 1. O gol gaúcho reascendeu o jogo. Em três minutos, o Palmeiras chegou três vezes com perigo, mas parando na defesa gaúcha. Mas já o baila já estava a caminho do fim.

Aos 36, no entanto, o Inter chegou de novo. Aguirre entrou da esquerda para o meio e bateu forte de fora da área. Weverton fez grande defesa. Dois minutos depois, o Verdão quase fez o quinto. De fora da área, Raphael Veiga lançou Bruno Rodrigues na cara de Rochet. O 11 tentou encobrir o uruguaio, mas, dessa vez, o camisa 1 colorado se deu melhor.