Reviravolta? Vidente crava resultado de Palmeiras x River Plate

Palmeiras e River Plate decidem as quartas de final da Copa Libertadores, nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Para a ocasião, o vidente Luis Filho, do canal Renascer das Cartas, apontou que a equipe do técnico Abel Ferreira irá conquistar a classificação sem grandes sustos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

De acordo com o vidente, o Palmeiras entrará em campo de uma forma mais dominante do que o primeiro, onde venceu o River Plate por 2 a 1, na Argentina. Determinada postura deverá garantir a classificação do Alviverde.

Além disso, Luis Filho destacou que a equipe de Abel Ferreira não deve se acomodar pela vantagem do empate. Ele previu que o time paulista deve buscar atacar o adversário e deverá ampliar o placar agregado, o que irá dificultar ainda mais a reviravolta dos argentinos.

continua após a publicidade

Do lado do River Plate, o vidente previu grandes dificuldades. Ele alertou que a equipe do técnico Marcelo Gallardo não irá entrar de forma coesa e preparada para a ocasião.

De uma forma geral, Luis Filho apontou uma nova vitória do Plameiras para o segundo jogo das quartas de final da Libertadores. Ele também fez um alerta para possíveis confussões e faltas perigosas na reta final do confronto.

continua após a publicidade

Palmeiras x River Plate

O confronto decisivo entre as equipes pelas quartas de final da Copa Libertadores acontece, nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Após vencer a primeira partida por 2 a 1, o Alviverde entra em campo precisando apenas de um empate para alcançar a semifinal do torneio continental.

Em caso de classificação, o Palmeiras irá enfrentar na próxima fase da competição o vencedor do confronto entre São Paulo e LDU. Após perder o primeiro jogo por 2 a 0, o tricolor paulista decide a vaga nesta quinta-feira (25), às 19h (de Brasília), no Morumbis.