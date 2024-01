– Por ironia do destino, consegui um ingresso de última hora com um amigo meu, Eduardo, que também é torcedor tricolor. Pegamos e fomos. Uns três dias atrás começaram com essa história de Resgate do Soldado Charles, o pessoal me chamou no WhatsApp. Aí entrei nas redes sociais para tirar uma onda, porque gosto de uma resenha. Tive que ser ator fingindo estar bravo com o Corinthians (risos), mas no fim deu tudo certo. O meu vídeo saindo do estádio deu 3 milhões de visualizações e desde ontem minha vida está doida - disse no vídeo.